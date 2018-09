Naturistencamping Athena bij Ossendrecht al 60 jaar open en bloot

11 september: Instrumen­ten­pa­ra­de in Tholen

31 augustus Muziekvereniging Concordia uit Tholen houdt een instrumentenparade. Tijdens de parade is het voor jong en oud mogelijk om te ervaren hoe het is om een muziekinstrumenten te bespelen. Leden van de vereniging geven uitleg over de instrumenten. De parade vindt plaats op dinsdag 11 september van 16.30 uur tot 17.00 uur in de oude bibliotheek van het Westerpoort.