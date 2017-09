Natte start voor Tractorpulling weekend in Halsteren

Regenachtige zaterdagochtend

Vanwege de regenachtige zaterdagochtend werd de 150 meter lange baan afgedekt met landbouwplastic. Vlak voor de eerste wedstrijd kon het plastic van de baan af en kwam de zon door.



Tussen de baan en de feesttent waar duizend mensen in passen, staat Robert Donders uit Halsteren met een glas bier in zijn hand. “Ik kom hier altijd bekenden tegen. Overdag is er hier genoeg te zien en 's avonds gaan we naar de feesttent. Die combinatie maakt het zo leuk”, zegt hij.