Nat pak voor Steenbergse brandweer op verjaardagsfeestje

VideoSTEENBERGEN - Kinderen kruipen achter het stuur van een brandweerwagen. Spelen met een brandweerslang. In het gemeentehuis krijg je uitleg over brandpreventie. Niet alleen de brandweer, ook de douane is van de partij op de veiligheidsdag in Steenbergen. Met vangsten uit China en Afrika, zoals zeeschildpadden en slangenleer.