Nat kijkje in zonnige toekomst bij bouw appartementen in Hoogerheide

3 november: ‘Ik hou van Holland’ in Sint-Annaland

15:02 Stichting Vrienden van Siem organiseert de Thoolse versie van ‘Ik hou van Holland.’ Het vindt plaats op zaterdag 3 november om 19.00 uur in Gemeenschapscentrum de Wellevaete in Sint-Annaland. De teams zijn al bekend en de presentatie is in handen van Maikel Goudzwaard. De avond wordt muzikaal begeleid door het casembrootkoor en andere talenten van het eiland Tholen.