Nasrdin Dchar: 'Eerste generatie gastarbeiders hoort bij DNA van Nederland'

STEENBERGEN/BERGEN OP ZOOM - Nasrdin Dchar wordt vader. En naast blijdschap zorgt dat ook voor twijfels. Voor angst. Want in wat voor land gaan zijn kinderen opgroeien?

Die gevoelens heeft de acteur opgeschreven. Gekoppeld aan het verhaal van zijn vader. Sinds een aantal maanden speelt de in Steenbergen geboren en getogen Dchar de solo-voorstelling Dad in de theaters. Donderdag staat hij ermee op de planken in De Maagd in Bergen op Zoom, vrijdag in Vlissingen.

De acteur speelt in Dad zichzelf én zijn vader Mohand. Hoe was het voor hem om vader te worden? Als Nasrdin Dchar in de huid van zijn vader kruipt, trekt hij zijn schouders wat krom en gaat voorover zitten. ,,Je moeder was in Marokko. Ik kreeg pas na vijf dagen een brief dat ik een kind had gekregen. Toen ik je zus zag, was ze al een paar maanden oud. Zo'n grote baby was ze toen al. Bij de kinderen daarna vroeg ik me steeds af of ze niet veel te klein waren.''

Identiteit

In het begin zet Dchar vaak een mutsje op als hij zijn vader speelt. Naarmate de voorstelling vordert, laat hij het mutsje vaak weg. Met minimale aanpassingen ziet de toeschouwer ook wel wie hij op dat moment speelt. En het Marokkaanse accent van zijn vader wisselt hij moeiteloos af met het Brabantse accent waarmee zijn beste vriend Mike praat.

Identiteit speelt een grote rol, net als in zijn vorige theaterstuk: Oumi. Dat ging over zijn moeder. ,,Daarin had ik het heel impliciet over de maatschappij. Ik vermeed daarin woorden als 'allochtoon' en 'moslim'. In deze voorstelling gaat het daar veel explicieter over'', vertelt Dchar.

Zo heeft Steenbergen een prominente rol, bijvoorbeeld. Dchar vertelt hoe hij als klein jongetje altijd de enige Marokkaan in de buurt was. Maar hij laat ook een geluidsfragment horen van het protest tegen de komst van een azc.

,,Dat moment was voor mij heel belangrijk'', legt hij uit. ,,Dat was echt de druppel. En zo'n voorval is makkelijk mee te nemen in de voorstelling. Behalve dat het me persoonlijk raakte, is het ook een moment dat heel Nederland kent.''

Volledig scherm © Anne van Zantwijk De oud-Steenbergenaar vraagt zich in Dad af of hij zijn kind wel wil laten opgroeien in Nederland. Hij ziet de toenemende polarisering van de samenleving. ,,Maar in het echt heb ik me nooit afgevraagd of ik weg moest gaan'', zegt Dchar. ,,Ik weet wel dat het bij anderen speelt.''

Veel mensen vinden zijn voorstelling dan ook herkenbaar. Of danken Dchar voor de spiegel die hij hen voorhoudt. ,,Het leuke van theater: mensen mogen geloven dat het waar is, maar dat hoeft niet.''

Dchar lacht: ,,Mijn vader zei de eerste keer dat hij de voorstelling had gezien: 'het is heel mooi, maar zo is het niet gegaan hè'''.

Pippa's

Ter voorbereiding heeft de Steenbergenaar zijn vader geïnterviewd. Dat ging in het begin wat stroef, maar daarna kwamen de verhalen los. Over voetbal bijvoorbeeld. Mohand Dchar was een begenadigd voetballer, maar kreeg nooit de zegen van zijn vader. Op veertienjarige leeftijd is hij begonnen met werken. Hij verkocht pippa's -zonnebloempitten- en koekjes. Zijn vaste standplaats was voor de bioscoop. Daar kon hij naar de posters kijken en fantaseren over de films die binnen draaiden.

,,Ik wil de eerste generatie eren'', zegt Dchar. ,,Het is een ode aan hen die nu vergeten worden. Ze waren zo belangrijk voor dit land. Dat verhaal hoort bij het Nederlandse dna. Daarin voel ik serieus een verantwoordelijkheid.''

Dchar is heel blij dat zijn voorstelling mensen raakt. ,,Ik probeer van een eigen verhaal iets universeels te vertellen op het toneel. Voor mij persoonlijk is het ook belangrijk om het verhaal van mijn ouders te vertellen en de link te maken met nu.''

Dchar begint net

Is hij klaar met dit thema, nu hij zowel aan zijn moeder als aan zijn vader een voorstelling heeft gewijd? ,,Zeker niet. Ik begin net. Ik vind dit fantastisch. Ik vind het zo gaaf om een verhaal te vertellen en te merken dat het publiek op het puntje van zijn stoel mee zit te leven. Dat mensen lachen op het juiste moment. En ik ben dankbaar dat mijn vader zich open heeft durven stellen. Zonder zijn verhaal had ik niks.''