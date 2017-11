Nar Eric dient nog een jaar d'n Oog'eid

Daarna zongen de boeren gezamenlijk 'Kom boere gif mekaar 'n and' en vertrok vervolgens naar De Stoelemat waar de laatste jaren altijd de bijeenkomst van de Gròòte Raad plaatsvindt. De zaal was omgebouwd tot een gezellige warme huiskamer waar de ruim honderd boeren al snel hun plekske hadden gevonden.

Verkiezing

Onder leiding van de spiksplinternieuwe voorzitter Bas van Oevelen begon meteen na het voorlezen van het verslag van vorig jaar de verkiezing van de Gròòtste Boer. Onder een oorverdovend langdurig applaus viel de keuze op Joost Eykman. Die van de voorzitter de tutter en de blekke kreeg. De Gròòtste Boer zei blij te zijn dat hij weer gezond tussen de boeren mocht staan. Pliesiegent Steketee die in de persoon van Dennis van Tilborg vorig jaar zo'n goede indruk had achter gelaten dat hij door de Gròòtste Boer werd herkozen. De verkiezing van de prins werd een strijd tussen een aantal cupido's die met pijl en boog een groot hart moesten raken. Maar de scherpschutter bleek te ontbreken. Vanuit het niets daalde plots van grote hoogte Jeroen van Wijk midden op het hart neer en werd daardoor unaniem door de boeren uitgeroepen tot d'n òòg'eid (prins Nilles III) voor de komende vastenavend. Eric Elich, de steun en toeverlaat van de Prins, werd voor de 22ste keer herkozen tot nar.

Laatste keer

Achter op een NARley Davidson kwam hij de Stoelemat in rijden om voor de laatste keer de narrrekap en narrestok in ontvangst te nemen. In zijn afscheidsspeech bedankte de nar alle boeren voor de 'vrindschap' in de afgelopen 22 jaar.

De Nar: ,,Ik heb dit jaar een dubbel kroonjaar. Ik wordt op dinsdag tijdens de sluiting 50 jaar en ben 22 jaar nar, Ik 'oef gin receptie of kedoke, de vrindschap is meer as 'n kedoke en ok veul meer waard." Over 22 jaar nar zijn brengt Elich volgend jaar een boek uit.