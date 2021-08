Najaars-Krabbenfoor afgeblazen: ‘Maar een feestje wordt het toch’

Het plan van Sterck was om kraampjes in de straten te plaatsen, maar dat bleek niet haalbaar. ,,Dan moet er bij elke straat een in-en uitgang zijn”, legt Van Rijswijk uit. ,,En er mogen maar een bepaald aantal mensen in. Dan wordt het wel erg lastig. Als je alles moet controleren en testen is het leuke er al snel af.’’



,,Bovendien is de volgende persconferentie pas op 17 september. Zelfs al zou dat positief uitvallen, dan is het te kort dag om nog iets te regelen. Dus hebben we met pijn in ons hart besloten om het te annuleren. Áls we het doen, willen we het wel goed doen.” De beslissing is genomen met de gezamenlijke werkgroepen. ,,Alle mogelijkheden en niet-mogelijkheden zijn bekeken, maar we willen de veiligheid van onze bezoekers kunnen garanderen.”