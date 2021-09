Nagenoeg alle woningen aan de Vijverberg tegen de vlakte: ‘Nieuwbouw in 2024 klaar’

Maar voorlopig niet op de plek van de portiekflats. Daar heeft woningbouwcorporatie Stadlander een woontoren van acht hoog in gedachten. Een toren die de wijk niet ziet zitten, want te hoog. ,,We zijn volop met bewoners in gesprek over hoe we het bouwplan passend kunnen krijgen in de wijk”, zegt Ria van Gils, woordvoerder bij woningcorporatie Stadlander. Die overeenstemming is er vooralsnog niet.