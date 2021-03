Naderend onheil of een nuttig beestje? In deze groep zitten vooral vleermuisliefhebbers!

Vleermuizen zijn niet de dieren met de hoogste aaibaarheidsfactor. In films staan ze doorgaans gelijk aan naderend onheil. Aan de andere kant is er echter gelukkig ook een grote groep mensen die het vliegende zoogdier wel waardeert en op waarde weet te schatten.

Nuttige plek

Wie de moeite neemt om twee keer te kijken, ziet dat de beestjes een nuttige plek vervullen in ons ecosysteem. De leden in de groep vleermuizen hebben in ieder geval een zwak voor de vleermuis. Veel leden lijken een vrijwilligers- of beroepsmatige link te hebben met vleermuizen of de natuur in het algemeen.