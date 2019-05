Nachtmerries voor meisje na jarenlang misbruik door neef (32) op familiedagen in Bergen op Zoom

Fivente en gemeente strijden bij rechter over zorgwonin­gen in Bergen op Zoom

6:00 MIDDELBURG - Heeft de gemeente Bergen op Zoom rustig achterover geleund en een wanprestatie geleverd zoals advocaat Martens van Fivente beweert? Of is de zaak die is aangespannen door het vastgoedbedrijf, dat 65 woonzorgwoningen wilde bouwen op het terrein van de voormalige brandweerkazerne, er eentje in categorie ‘niet geschoten is altijd mis’ zoals de gemeentelijk advocaat Kruitwagen naar voren brengt?