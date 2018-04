Nachtelijke schietpartij in Mahlerstraat Bergen op Zoom

Joyrider (17) maakt dollemansrit door woonwijk Bergen op Zoom: 'Hij bracht mensen in gevaar'

7 april BERGEN OP ZOOM – Een 17-jarige automobilist heeft vrijdagnacht in Bergen op Zoom meerdere weggebruikers in gevaar gebracht door met hoge snelheid door een woonwijk te scheuren. De jongen, die de auto zonder toestemming van zijn familie had meegenomen, veroorzaakte volgens de politie bijna een aanrijding met andere automobilisten.