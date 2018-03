Nabestaanden doodgeschoten Zeeuwse commando eisen 'een oprecht sorry'

De nabestaanden zijn teleurgesteld in Defensie. Hun advocaat bekritiseert de kille en starre houding van de legertop, terwijl de veiligheid van de schietbaan al langer ter discussie staat. "Eigenlijk is er geen contact geweest voor een regeling behalve dan in eerste instantie om materiële schade te regelen. Maar er is niet gesproken over affectieschade of emotionele schade", vertelt broer Willem Klap.



In een reactie aan RTL Late Night laat Defensie weten aansprakelijk te zijn voor de dood van de militair. "Dat is nieuw", zegt de advocaat. "Dat is voor het eerst dat we dit horen." Defensie geeft aan dat er een voorstel voor schadevergoeding wordt overlegd met nabestaanden.



De weduwe vertelde in de uitzending verder dat ze de man heeft gesproken die haar man doodschoot: "Ik wilde de persoon zien bij de naam en hem recht in de ogen aan kijken en zeggen dat hem geen blaam treft. Als hele familie wilden we hem verzekeren dat we geen wrok richting hem hebben. Hij heeft het niet moedwillig gedaan. Hij heeft gewoon zijn werk uitgevoerd. Hij moet het ook de rest van zijn leven met zich meedragen."