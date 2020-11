‘Naar Lepelstraat verhuizen was een upgrade’

jong in...LEPELSTRAAT - Anouk Naalden (16) is opgegroeid tussen Steenbergen en Moerstraten, en woont nu in Lepelstraat. Graag neemt ze het boerenbedrijf thuis over.

Hoe anders is Lepelstraat?

,,Ik woonde bij Moerstraten en ik ben het dus wel gewend om niet in een grote stad te wonen. In Lepelstraat is wat meer te doen. Zo hebben we een braderie en een wielerronde. Dat hadden we in Moerstraten allemaal niet. Naar Lepelstraat verhuizen was dus een upgrade. Naar school fietsen is ook minder ver vanaf hier.”

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Anouk Naalden (16) uit Lepelstraat.

Als je nieuw bent in het dorp, is het dan makkelijk om vrienden te maken?



,,Ik heb hier nooit op school gezeten. Toen we verhuisden, zat ik al in Bergen op Zoom op school. Toch ken ik best veel mensen, vooral mensen die ook een boerderij hebben of die in de buurt wonen.”

,,In de zomer ga ik vooral met de racefiets op pad. In de winter doe ik mee met een mountainbikecompetitie in Zeeland. Die gaat helaas niet door. Daarnaast schaats ik in Breda. Dat gaat gelukkig wel door. Het valt dus wel mee.”



Dit jaar doe je eindexamen. Wat wil je daarna gaan doen?



,,Ik ben benieuwd hoe het allemaal loopt met corona. Als ik klaar ben, wil ik graag naar de HAS in Den Bosch. Ik wil graag het bedrijf overnemen.”

Is er nog toekomst als boer?

,,Jawel, al heeft de akkerbouw het nu makkelijker dan de veeteelt. In de akkerbouw heb je periodes waarin je het erg druk hebt. Eind september hebben we de suikerbieten geoogst, in de zomervakantie de tarwe. We zijn nu volop aan het ploegen en aan het zaaien, zodat we de winter in kunnen. Hierna is het even wat rustiger.”

Je bent dus #trotsopdeboer?

,,Dat ben ik zeker. Ik ben in een boerengezin opgegroeid en ik ben graag thuis aan het werk.”

Wat vind je zo leuk aan het boerenleven?

,,Ik vind het mooi om te zien hoe iets groeit, en de rust en ruimte zijn erg fijn. Tijdens corona moeten we allemaal thuiszitten. Ik had de behoefte niet om weg te gaan, iemand in een appartement waarschijnlijk wel. Thuis hebben we alle ruimte.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen aan Lepelstraat?

,,Ik zou er wat winkels neerzetten, want daarvoor moet ik altijd naar Steenbergen of Bergen op Zoom toe. Een supermarkt en wat kledingwinkels zouden fijn zijn. Er zit hier wel een slager, maar daar houdt het mee op.”

Waar chill je met je vrienden?

,,Als ik iets met vrienden ga doen, gaan we meestal wat buiten de deur doen. Tijdens corona is er weinig te doen. Laatst ben ik naar de bioscoop geweest. Verder doen we momenteel niet zoveel. Gelukkig ben ik graag thuis.”

Voel je je een echte Lepelstraatse?

,,Ja, maar ook een Moerstraatse. Ik zit daar bij de KPJ en ik heb nog vrienden in Moerstraten, dus ik voel me een beetje allebei.”

Wil je voor altijd in Lepelstraat blijven wonen?

,,Ja hoor, ik vind het wel gezellig hier. Er zijn relatief veel evenementen, en daar houd ik van. Dan ben je weer onder de mensen. Dit jaar helaas niet natuurlijk, maar volgens mij gaat er wel het een en ander door in kleinere vorm.”

Paspoort Anouk Naalden (16) uit Lepelstraat Woont met: moeder Jeanne en haar vriend Johan en zusje Annemarie

School: 5 havo op RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom

Hobby’s: wielrennen, langebaanschaatsen

Bijbaantje: bij een aspergekwekerij in Halsteren en thuis op de boerderij

Huisdieren: hond Poyraz, katten Bo en Boris en nog wat buitenkatten

Verliefd: nee.