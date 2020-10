Naar de tekentafel: scholen De Poorte en De Stappen straks onder één dak met Hotak'68

Dat de tekentafel nu eindelijk in zicht komt, zorgde voor blije gezichten bij schoolbestuur, gemeente en sportclub. Na de benodigde procedures in 2021 start de bouw van het circa 7,3 miljoen euro kostende complex in 2022, de bouwtijd wordt geschat op 12 à 14 maanden.

,,We zijn blij dat die nieuwe, moderne school er komt”, sprak bestuursvoorzitter Stéphane Cépèro van de Lowys Porquinstichting (LPS) waar zowel De Poorte in Woensdrecht als De Stappen in Hoogerheide onder valt. Ook de kinderopvang van LPS Jongleren vindt onderdak in het Integraal Kind Centrum (IKC).

Optimaal lesgeven

,,We gaan nu samen zodanig bouwen dat we optimaal les kunnen geven. Want naast docenten is lesmateriaal is ook huisvesting een belangrijke pedagogische factor. De tijd dat onderwijs iets was van een leraar met wat tafeltjes en een paar ramen is voorbij”, aldus Cépèro.

Welke naam het IKC aan de Fortuinstraat in Woensdrecht krijgt, is nog niet bekend. Of de twee scholen apart blijven bestaan onder het nieuwe dak evenmin. ,,Maar zoals het er nu naar uitziet wordt het één nieuwe school”, verwacht Cépèro.

Behelpen met noodlokalen

Tot de nieuwbouw in 2023 klaar is, moet Pieter Krebbekx, directeur van beide scholen, nog even roeien met de riemen die hij heeft. ,,Vooral bij De Poorte is het behelpen, met weinig ruimte en noodlokalen.”

Onderwijswethouder Lars van der Beek is al sinds eind 2015 in overleg met Cépèro. ,,Er is de nodige politieke discussie geweest, maar nooit over de noodzaak tot duurzame, energieneutrale nieuwbouw. De Poorte en De Stappen zijn beide goedlopende scholen, maar vooral De Poorte erg verouderd. Fijn dat de raad in juni unaniem achter de constructie ‘huren als eigenaar’ is gaan staan.”

Bouw uitbesteed, scholen gaan huren

De LPS en de gemeente sluizen allebei de huisvestingsbijdrage die ze van het Rijk krijgen door naar de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) die zorgt voor aanbesteding, bouw, exploitatie en onderhoud gedurende 40 jaar. De scholen huren hun ruimtes van de SMV, de gemeente is goedkoper uit dan wanneer ze zelf alles moet regelen.

,,Een duurzame school met de beste onderwijsfaciliteiten is duur”, gaf SMV-directeur Donald van der Veen al eerder aan. ,,Wij bouwen overal in Nederland scholen, gasloos, energieneutraal en tegen een zo scherp mogelijk huurtarief per vierkante meter per jaar.” Vanaf 3 november gaat hij met alle huurders aan de slag om alle bouwwensen uit te werken.

Praten met omwonenden

,,Na het uittekenen volgen de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning”, zegt wethouder Hans de Waal. ,,Het is best een ingewikkeld pand en we gaan met omwonenden praten. We hopen in 2021 op groen licht, dan kan de bouw in 2022 starten. In 2023 komen de huidige locaties van de scholen en de sporthal aan de Bloemenlaan vrij voor woningbouw.”

Volledig scherm Marlies Somers van tafeltennisclub Hotak'68 uit Hoogerheide tekent voor het huren van ruimte in het nieuwe scholencomplex dat in 2023 in Woensdrecht wordt opgeleverd. Naast haar burgemeester Steven Adriaansen, rechtsachter directeur Pieter Krebbekx van de scholen De Poorte en De Stappen straks onder één dak zitten. © Peter de Brie Van der Beek benadrukt dat het IKC een multifunctioneel gebouw wordt, met een sporthal die buiten schooltijd ook door anderen wordt gebruikt. In elk geval door Hotak’68. ,,We zijn aangenaam verrast dat we hierbij betrokken worden”, zegt voorzitter Marlies Somers van de tafeltennisclub.

Weer lekker kleinschalig

,,In 2002 moesten we van De Meulenblok waar we lekker kleinschalig zaten noodgedwongen verhuizen naar MFC Kloosterhof. Dat was wennen, gelukkig krijgen we straks weer een ruimte die beter bij ons past.” Somers heeft vertrouwen in de uitwerking. ,,Leuk, spannend en veel huiswerk.”

De vrees van enkele raadsfracties over een sportkantine in een schoolgebouw snapt Somers wel. ,,Maar dat komt goed. Tijdens schooluren zal er nooit alcohol geschonken worden, daar tekenen we voor. Na training of competitie ‘s avonds drinken we iets in de maatschappelijke ruimte, maar het wordt echt geen feestzaal of café.”