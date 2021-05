Naar de minigolfbaan in de vakantie: ‘Lekker in de buitenlucht’

Sinds 15 april is de midgetgolfbaan weer open, vertelt uitbaatster Bianca Verlinden. ,,Sindsdien is het gewoon druk, zeker nu in de vakantie. Je merkt dat mensen er graag eventjes uit willen. We raden mensen aan om vooraf te reserveren, maar ze mogen ook zo langskomen. Als het dan te druk is, laten we hen later terugkomen.



Het naleven van de coronamaatregelen is volgens Verlinden geen probleem op de midgetgolfbaan. ,,Het is buiten, dus mensen kunnen goed afstand houden. Je speelt per groep natuurlijk en dan speel je steeds per baan. Als mensen met meerdere groepen willen komen, kan dat. Maar dan laten we hen wel starten op een andere baan.”