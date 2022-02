Naar de hemel en hel met Ward Warmoeskerken: ‘Dit werk moeten meer mensen kennen’

BERGEN OP ZOOM - Ward Warmoeskerken geeft met zijn modetheater in april weer een aantal voorstellingen. Dit keer is het stuk gebaseerd op Divina Commedia (Goddelijke komedie) van de Italiaanse dichter en schrijver Dante Alighieri.

,,De kostuums zijn de basis, maar uiteindelijk vormen toneel, muziek, theater, licht, zang en dans één geheel.” Tien jaar geleden voerde Warmoeskerken zijn allereerste modetheater op in de Hofzaal van het Markiezenhof. Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad toonde hij acht kostuums die elk over een eeuw geschiedenis van Bergen op Zoom vertelden.

Fantastisch werk

Inmiddels is hij aan de tiende voorstelling toe. Vorig jaar was het 700 jaar geleden dat Dante stierf. Vooral in Italië werd daar aandacht aan besteed. ,,Ik ben me er toen eens in gaan verdiepen”, zegt Warmoeskerken. ,,En ik kwam er achter dat het echt een fantastisch werk is. Ik wist meteen dat ik daar iets mee moest doen, zorgen dat meer mensen dit kennen.”

,,De boodschap van het verhaal is na 700 jaar nog steeds helder. Het is een verhaal van een zoektocht naar het ultieme geluk, een verhaal van hoop. En dat hebben we in deze tijd allemaal nodig. Het is een verhaal dat verteld móet worden.”

De voorbereidingen zijn in volle gang, in het atelier van Warmoeskerken aan de Engelsestraat wordt hard gewerkt aan de kostuums. Hij zocht diverse samenwerkingen, met Elly Kellner voor de zang, choreografe Emily Tunders en Julie Roghiest, illustratrice en kenner van Italiaanse literatuur uit Gent.

Theater

,,Mijn vorige voorstellingen waren vooral op de kostuums gericht, bijna meer modeshow dan theaterstuk. Bij deze voorstelling komt de theaterkant vooral naar voren. Het is het grootste dat ik tot nu toe gedaan heb en ik hoop bovenal dat mijn versie van een enorme schoonheid zal zijn, die het publiek weet te raken.”

Divina Commedia wordt op een bijzonder locatie gespeeld: onder de grond. ,,Het is een verhaal in drie delen over een denkbeeldige reis naar de hel, de louteringsberg en het paradijs. Een reis met ontberingen die de mens moet doorstaan om gelukkiger te kunnen leven. In mijn stuk laat ik het publiek afdalen naar de hel.”

In dit geval is de hel de parkeergarage onder gebouw Gemini II aan de Jacob Obrechtlaan, waar plaats is voor ongeveer 200 mensen.

Voorstellingen zijn op 7, 8 en 9 april en kaarten zijn te bestellen via wardwarmoeskerken.nl.