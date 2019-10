Na zeven maanden in een kapotte rolstoel, komt Christel Verbogt in actie

Christel zit nu 5,5 jaar in een rolstoel. In april dit jaar kreeg ze eindelijk het gevoel dat ze haar zelfstandigheid terug kreeg. De Halsterse haalde haar propedeuse voor de hbo-opleiding Communicatie en kreeg een nieuwe baan. Ze had het gevoel dat ze de wereld aan kon.

Sinds een maand is haar situatie iets veiliger geworden. ,,Toen mijn voorwiel de grond niet meer raakte, vond hulpmiddelenleverancier Welzorg een tijdelijke rolstoel in het depot,” aldus Verbogt.

Christel heeft veel pijn in haar nieuwe rolstoel. Ze moet weer geduwd worden en kan met deze tijdelijke rolstoel niet rijden in haar rolstoelscooter, waardoor ze weer afhankelijk is van een taxi. Een afspraak om een passende stoel aan te meten, staat ook nog niet gepland. ,,In de tijd dat ik nog geen nieuwe rolstoel heb, wil ik me vooral bezig houden met het aankaarten van dit zorgwekkende probleem. Want dit kan niet langer zo,” aldus Verbogt.