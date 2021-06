Na zeven jaar bijna wéér in de Boerinnen Kalender: Majory komt vier punten tekort

Onderscheiden Carla Sperling: ‘Met je EHBO op zak maak je heel wat mee’

9 juni BERGEN OP ZOOM - Al veertig jaar is ze lid van de EHBO Bergen op Zoom, waarvan 25 jaar als voorzitter. Maar een lintje? Dat had Carla Sperling nooit zien aankomen. ,,Toen de burgemeester belde, dacht ik: ‘er is iets aan de hand, ik moet ernaartoe’.”