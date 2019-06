Na Woensdrecht en Nieuw-Vossemeer sneuvelt ook de wielerronde van Oudenbosch

Bergse bouwclubs moeten langer wachten op nieuwe huisves­ting: ‘terug naar de tekentafel’

12 juni BERGEN OP ZOOM - De nieuwe huisvesting voor de Bergse bouwclubs en Stichting Vastenavend loopt vertraging op. Het is de gemeente Bergen op Zoom niet gelukt om het werk daarvoor aan te besteden binnen het budget dat beschikbaar is. Wethouder Annette Stinenbosch wil na de zomer kijken wat er nog wel mogelijk is. Ze is nog steeds voornemens om een nieuw onderkomen voor de clubs te creëeren.