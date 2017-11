Na veertig jaar afscheid van hulpsinterklaas Ad Vermeulen

Kaai

Gekkigheid

De eerste spullen kreeg hij destijds onder andere van Rinus Hagens, die ook hulpsinterklaas was. ,,Hoewel ik het al een tijd niet meer draag heb ik van hem nog steeds de mooie geborduurde Tabbert, die echt door priesters is gedragen.'' Vermeulen veranderde wel wat aan de viering. ,,In die tijd stond er bewust een tafel om afstand tot de kinderen te bewaren en werden ze met een opgeheven vinger toegesproken. Dat heb ik afgeschaft, Sinterklaas is een kindervriend en moet niet op een afstand van de kinderen zitten.''

Hij heeft veel waardering voor de goede organisatie van de intochten door de comités. ,,Het is ook altijd erg gezellig. In Nieuw Vossemeer bijvoorbeeld eten we na afloop altijd met het comité.'' Hoewel het maar heel weinig is voorgekomen waren er ook de hilarische gebeurtenissen. De snor of baard die niet goed zat of per ongeluk wordt weggetrokken of de vuilniszak met vuil die door een Zwarte Piet per ongeluk mee naar binnen wordt genomen in plaats van die met cadeautjes.