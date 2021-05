Na onderzoek kadavers en foto’s: West-Brabant kreeg écht bezoek van wolf, maar schapen zijn waarschijnlijk doodgebeten door een hond

Concert streamen? Daar zijn mensen voor nodig, Curio komt met nieuwe opleiding voor streaming­tech­ni­cus

3 mei BERGEN OP ZOOM - Vanaf aankomend schooljaar start Curio in Bergen op Zoom met een nieuwe opleiding voor broadcast- en streamingtechnicus. Deze is onderdeel en uitbreiding van de bestaande opleiding podium- en evenemententechniek. De reden voor de uitbreiding is de toenemende vraag vanuit de markt.