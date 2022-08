Na Miss Blanche en Simon de Wit nu ook gevelletters metaalgieterij De Gietkroes in ere hersteld

Bergenaar is figurant in film Rico Verhoeven: 'Ik deed hem de groeten uit Bergen op Zoom, daar moest hij om lachen’

BERGEN OP ZOOM - Komt het gezicht van Leroy Jacobs je bekend voor? Dat kan. Deze Bergenaar zit vaak in het publiek bij shows, figureerde in series en heeft nu een rolletje in de film Black Lotus met Rico Verhoeven. Hoe was dat?

1 augustus