‘Na mijn verhuizing miste ik alles aan Halsteren’

Voor beveili­gings­spe­ci­a­list Remco is de miljoenen­frau­de duidelijk: ‘Het controle­sys­teem van de bank heeft gefaald’

15 februari STEENBERGEN - Alles lijkt erop dat het controlesysteem van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft gefaald. Dat zegt Remco Groet, woordvoerder van de Informatiebeveiligingsdienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in een reactie op de miljoenenfraude waar de gemeente Steenbergen in verzeild is geraakt.