Na Mijn Keuken en Le Bouleau worden nu in Wolthuis de sterren van de hemel gekookt

Serie 10 jaar AFC Al 10 jaar kweekt De Jong aubergines in Dinteloord: ‘Nooit spijt dat we hiernaar­toe zijn gekomen’

25 augustus DINTELOORD - Hij was de eerste tuinder die op het Agro Food Cluster in Dinteloord neerstreek. Tien jaar kweekt Peter de Jong er alweer aubergines. ,,En geen moment spijt gehad dat we hiernaartoe zijn gekomen.”