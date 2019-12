Na jarenlange discussie is het zover: de platanen aan de Kruispoort liggen om

Maar wat wethouder Wilma Baartmans betreft gaat dat niet gebeuren. ,,Het beheer was niet goed, we gaan dit voortaan voorkomen door meer onderhoud. Deze platanen hebben al 81.000 euro gekost en daar komt nog meer bij.’' Ze is wel blij dat grote stukken hout niet verloren gaan. ,,Vrijwilligers vertelden me dat ze er meubeltjes van maken, zoals een bijzettafeltje of een vaas.’'