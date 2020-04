Na dit schooljaar is de ZoomMAVO niet meer

BERGEN OP ZOOM - Eigenlijk is het nog slechts een administratieve handeling. Na dit schooljaar bestaat de ZoomMAVO in Bergen op Zoom niet meer. Maar daar is in de praktijk al vrij weinig van te merken. De leerlingen zijn twee jaar geleden verhuisd naar het Mollerlyceum en het gebouw van de ZoomMAVO is sinds die tijd ook niet meer gebruikt voor het geven van onderwijs.

Toch had Frank Looijen, directeur van het Moller, een ander einde voorzien voor de school. ,,Het loopt door de coronacrisis wel heel bijzonder. Maar we gaan het gewoon netjes afronden.”

Te klein

In 2016 werd bekend dat de ZoomMAVO in 2020 de deuren zou sluiten. De kleinschalige school was te klein om nog in stand te kunnen houden. Nieuwe leerlingen werden niet meer geaccepteerd. Op dit moment is alleen het laatste leerjaar over: 22 leerlingen in totaal.

De school heeft als aparte mavo geen heel lange geschiedenis gehad. In 1976 is het gebouw aan de Noordzijde Zoom door het Mollerlyceum in gebruik genomen. De ZoomMAVO trok er als aparte mavo in augustus 2010 in.

‘Betere klik met leraren’

Dat de school een paar jaar later al niet meer levensvatbaar was, heeft te maken met een samenloop van omstandigheden, zegt Looijen. ,,Het aantal leerlingen in de regio Bergen op Zoom liep fors terug. En er zijn veel scholen in de buurt, op slechts een paar honderd meter afstand zelfs, die mavo aanbieden.”

Dat de school sluit, vinden oud-leerlingen jammer. Sandra Jansen bijvoorbeeld, die in 2018 slaagde voor haar examen. ,,Er zijn genoeg leerlingen die van een kleine school houden.” Voor haar had de schaal van de school veel voordelen: ,,Je kende bijna iedereen, leraren sprak je makkelijk aan als je ze tegenkwam. Ik vond dat je een betere klik met leraren had.”

Ze snapt het sluiten wel. ,,Als je zo weinig leerlingen hebt, dan heb je niet echt een keus. Maar aan de andere kant: voor leerlingen die liever een kleine school hebben, is er nu geen keus.”

Van kleine school naar grote

Voor de leerlingen die van de ZoomMAVO naar het gebouw van het Mollerlyceum moesten, was het best wel even wennen, zegt Looijen. ,,Je ging van een klein schoolgebouw naar een grote. Maar leerlingen zijn hier goed opgevangen.”

Bij de diploma-uitreiking van de mavo-leerlingen zullen ze er nog even bij stilstaan. ,,Maar ik denk niet dat er nog een officieel moment komt. Dat is gebeurd toen het besluit is genomen dat de school zou stoppen. Het heeft in vier jaar tijd een andere lading gekregen.”

Geen afscheidsfeest

Jamal Hithe heeft een ontzettend leuke tijd gehad, zegt hij. ,,De leukste momenten waren voor mij toch wel de schoolreisjes. Naar Londen, Keulen. En ik heb er heel veel vrienden ontmoet.”