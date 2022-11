Na dip weer belangstelling voor heemkunde in Steenbergen: jaarboek vol verhalen

STEENBERGEN - Verhalen over feestvieren in Steenbergen, de geschiedenis, het dialect en nog veel meer verhalen. Heemkundekring De Steenenkamer presenteerde zaterdag in de Steenbergse bibliotheek haar jaarboek ‘Steenbergen Jubelt’.

Na een dip de afgelopen jaren stijgt de aandacht voor heemkunde weer. De heemkundekring passeerde dan ook onlangs de grens van honderd leden. Jenny van de Velde, Toon Neelen, Ad Veraart, Ad van Campenhout en Co Oerlemans zijn al 25 jaar lid. Zij kregen een oorkonde en een speldje, beschikbaar gesteld door Brabants Heem.

,,Ieder jaar is een thema kapstok voor onze verhalen’’, vertelt voorzitter Hanneke Meulblok over het jaarboek. ,,Dit jaar is dat 750 Jaar Steenbergen, 25 jaar één gemeente. In al die jaren is heel veel gevierd.’’ Zo kwamen in januari filmbeelden tevoorschijn die Henk van Mechelen maakte van de optocht ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 en die van het bevrijdingsfeest mei 1945. ,,De verhalen over deze films zijn inclusief letterlijke krantenverslagen uit die tijd. Ze bevatten ook QR-codes naar de films.”

Het ontstaan van Steenbergen

Han Leune en Hans Slokkers hebben nog dieper gegraven in de geschiedenis van Steenbergen en komen met belangrijke feiten en tekeningen. Leune doet dat in het artikel Grepen uit de geschiedenis van de Boomvaart te Steenbergen’en Slokkers in Van nederzetting tot vesting. Van Gerrit Groeneweg is een eerder verschenen verhaal opgenomen over stadsarcheologie.

Daarnaast is er nieuwe informatie van Robert Catsburg over de bevrijding van de Steenbergse polders in 1944. Gerard Baten belicht Steenbergen als jubelstad en ook kunstenaar Hans Hanssen. In Aander ‘aandje, Nici’ beschrijft Niek van Giels in dialect zijn schooltijd, zoals de tik op zijn vingers omdat hij links schrijft.

Informatie over de verkoop van het jaarboek: secretariaatsteenenkamer@gmail.com.

