Na de hoognodige make-over nu nog een drankje op het terras

Bergs Horecaplan van de baan, geen ijssalon in leegstaand winkelpand

24 februari BERGEN OP ZOOM - Voorlopig komt er geen horeca in leegstaande winkelpanden. Dat plan van wethouder Jeroen de Lange is door de politiek van tafel gehaald. ,,Het is pijnlijk als we dit plan zouden bespreken terwijl de bestaande horeca vanwege corona dicht is. Dat is respectloos", stelde Sander Siebelink van Lijst Linssen.