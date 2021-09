Na anderhalf jaar weer op de Zonnebloemboot

De boottocht was georganiseerd door de afdelingen Dinteloord, Oud-Gastel, Stampersgat en Kruisland. Jo de Bruijn, voorzitter van de afdeling Dinteloord, geeft aan dat deze samenwerking noodzakelijk is om de boot te kunnen huren en het uitstapje betaalbaar te houden voor de deelnemers.

Zij betaalden een bijdrage van 35 euro ,,Ik ben dik tevreden, het was een hele mooie dag en we hebben het enorm getroffen met het weer’’, vertelt de Bruijn verder. De bemanning van de Zonnebloemboot was blij om weer te kunnen uitvaren. Voor hen was het ook de eerste tocht na anderhalf jaar.



,,Het was in één woord fantastisch’’, volgens Els Spijkhoven (86), één van de deelnemers uit Dinteloord. Iedereen is al vroeg opgehaald met de bus of auto. De boot vertrok om half tien vanuit Lage Zwaluwe voor een tocht over de Bergsche Maas.

Volledig scherm De boot vertrok om half tien vanuit Lage Zwaluwe © Pix4Profs-Ron Magielse

De deelnemers zijn niets tekort gekomen. Koffie of thee met lekkers, frisdrank of alcoholische drankjes, een heerlijk warme maaltijd. Na het eten weer fris, daarna weer koffie of thee met bonbon. Er is ook een verloting gehouden met leuke prijsjes.

,,Het was allemaal lekker. Hoe is het mogelijk voor dat geld. Alles dank zij de vrijwilligers. Zelfs de buschauffeur hielp mee’’, gaat Spijkhoven verder. Het was een lange dag. Pas na 18.00 uur arriveerde de bus weer in Dinteloord de laatste halte. Het was voor Spijkhoven de eerste keer dat ze mee deed met een Zonnebloem activiteit.

Haar wens om wat andere mensen, dan haar huisgenoten, te ontmoeten is in vervulling gegaan. ,,Leuk gesprek gehad met een aantal dames uit Oud-Gastel.’’ De conclusie is dan ook: ,,Wat wil een mens nog meer?’’

Volledig scherm Vrijwilliger Jo de Bruijn (tweede van rechts, geruit overhemd) helpt de mensen mee aan boord. © Pix4Profs-Ron Magielse

Volledig scherm De deelnemers zijn niets tekort gekomen. © Pix4Profs-Ron Magielse