Na alle ellende toch nog een Krabbenfoor: ‘We hebben het gered’

Nadat ondernemersvereniging Sterck eind vorig jaar besloot zichzelf op te heffen, leek de jaarlijkse Krabbenfoor verder weg dan ooit. Maar de club maakte in januari een doorstart en hakte gelijk een knoop door over de driedaagse jaarmarkt in het centrum van de Markiezenstad. Die vindt uiteindelijk plaats van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juli.