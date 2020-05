Na 125 jaar geen boswachter De Dooij meer op landgoed De Groote Meer

Volledig scherm Schaatsplezier in vroeger tijden op De Groote Meer bij Ossendrecht, waar bij strenge vorst een ijsvloer van 50 hectare kon ontstaan. © Heemkundekring Het Zuidkwartier Ooit schaatsten er duizenden liefhebbers van Vlissingen tot Breda op de Groote Meer. Een ijsvloer van 50 hectare zit er door verdroging en warme winters echter al jaren niet meer in. Ook de wijze waarop zaken- en adellieden op het 750 hectare grote landgoed hun personeel behandelden, onderging een klimaatverandering.

,,Begin vorige eeuw was meneer Manceau de eigenaar. Die had voor iedereen een eigen fluittoon. Als ie één keer floot, moest mijn opa opdraven, als ie twee keer floot mijn oom, enzovoorts. Was je niet vlug genoeg, dan kon je in looppas terug”, vertelt Wilton de Dooij.

Quote Als de vroegere eigenaar één keer floot, moest mijn opa opdraven, als ie twee keer floot mijn oom. En in looppas terug als je niet vlug genoeg was Wilton de Dooij, boswachter bij De Groote Meer

Opa Bart de Dooij werkte nog voor de oprichter, Alphons Servais. ,,Een Belgische zakenman die gronden verwierf om het landgoed te vormen. Hij liet het jachthuis en de boswachterswoningen bouwen en de privé-oprijlaan aanleggen. De stenen uitkijktoren met rieten kap is helaas door de Duitsers kapot geschoten.”

Vlaamse adel, maar heel sociaal

Servais verkocht landgoed De Groote Meer met het gelijknamige ven in 1902 aan de Antwerpse reder Manceau. In 1919 kwam het in bezit bij de familie Cogels uit Schoten, voor wie het nu nog hun buitenverblijf is. ,,Vlaamse adel, maar ze doen nooit uit de hoogte, gaan heel sociaal met ons om.”

Onder jonkheer Joseph Cogels werkten er zelfs twee families op het landgoed: De Dooij en Van Veldhoven. ,,Met zijn veertienen zorgden ze voor bos en bouwland, de moestuin, kippen, schapen en koeien. Maar in de crisis van de jaren 30 bleven alleen opa Bart, opoe en hun zonen over: mijn vader Piet en mijn ooms Willem en Fons.”

Van Lievensberg naaar Ossendrecht

Piet de Dooij was van 1938 tot 1969 boswachter op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. Het gezin kwam in 1970 in Ossendrecht wonen ,,Zelf dacht ik niet dat ik in dit vak zou rollen. Maar na de MTS weg- en waterbouw ging in de jaren 80 de bouw op zijn kont. Toen heb ik toch eens bij Cogels gepolst. Ik zat er op te wachten, lachte hij.”

Zo kreeg Wilton in 1983 een jaarcontract als boswachter op De Groote Meer. ,,Dat beviel goed. En Cogels zei daarna: ‘Blijf maar tot het geld op is’. Ik kon met hem lezen en schrijven, hij kende alle details van landgoed en natuur en was altijd heel betrokken.”

Gevelsteen met ‘Politie’

De Dooij betrok met zijn vrouw Mariëtte in 1984 Groote Meer 3, de dienstwoning uit 1895. ,,Die is wel verbouwd, vroeger stonden de ijsbloemen op de ruiten.” Een gevelsteen bloklettert ‘Politie’. ,,Ik werd OAKR, Onbezoldigd Ambtenaar Korps Rijkspolitie. Nu zou je dat een boa noemen.”

Volledig scherm Fons de Dooij, de oom van Wilton, woonde en werkte vrijwel zijn hele, lange leven op landgoed De Groote Meer bij Ossendrecht. Hier staat hij in 1981 bij de dienstwoning. © Thom van Amsterdam / West-Brabants Archief Oom Fons, die na zijn pensioen in het bos actief bleef, was zijn buurman. ,,Die is hier geboren, nam nooit vakantie en de keren dat ie naar een café of restaurant is geweest, zijn op één hand te tellen. Hij ging pas in 1996 naar zijn dochter in Putte en is in 1998 in het ziekenhuis overleden, op zijn 90e.”

Vissen in de Middeleeuwen

Ook Wilton voelt zich thuis bij de historische Groote Meer. ,,Hier werd in de Middeleeuwen volop gevist op zeelt en baars. In de Abdij van Tongerlo is nog een vergunning uit 1300 gevonden. In droge zomers zetten ze vis over naar het Zwaluwmoer. Stond er weer genoeg water in de Groote Meer, dan zwom de vis zelf terug via een slootje. Maar om dat te mogen graven, zat je dus toen al met bureaucreatie.”

De Dooij zag in 1975 voor het laatst vis in De Groote Meer, die begon te verdrogen. ,,In poeltjes wemelde het van de spartelende vissen. Die hebben we met emmers en zakken naar het Zwaluwmoer gebracht. Dat verzuurde toen ook daar het waterpeil zakte, dus stierven de vissen alsnog.”

Poort van de Schetserijders

Nog zo’n vervlogen activiteit: schaatsen. ,,Alleen daarvoor ging het landgoed open voor publiek, via de Poort van de Schetserijders. Bij genoeg water en flinke vorst moest er 10 tot 15 centimeter ijs aangroeien. Dan had je 50 hectare om te schaatsen. Dat lokte duizenden mensen uit de hele driehoek Breda, Antwerpen, Vlissingen.”

Quote Als het hard vroor, had je hier 50 hectare ijs. Dat lokte duizenden schaatsers uit de hele driehoek Breda, Antwerpen, Vlissingen Wilton de Dooij, boswachter De Groote Meer

Levensgevaarlijke ijszeilers

Volledig scherm Lang vervlogen tijden: het afgesloten privé-landgoed De Groote Meer bij Ossendrecht werd bij vorst opengesteld voor schaatsliefhebbers en werd zo een begrip in de wijde regio. © Heemkundekring Het Zuidkwartier De Dooij maakte het sinds 1983 twee keer mee, voor het laatst in 1994. ,,Zo druk dat we eenrichtingsverkeer moesten maken in het bos. Ik zette ook borden: ‘Vuil opruimen’. ‘Geen brommers op het ijs’. Er kwamen wel ijszeilers, maar die lieten we stoppen, die waren levensgevaarlijk voor anderen. Mocht het ven ooit nog dichtvriezen, dan stelt de familie Cogels het weer open om te schaatsen.”

Helft landgoed naar Natuurmonumenten

Het landgoed ging van Joseph Cogels over op diens zoon Paul en dochter Marie-Thérèse. ,,Haar kinderen verkochten in 1999 hun deel aan Natuurmonumenten. Die kregen mij er dus gewoon bij”, lacht De Dooij. ,,Paul’s kinderen Benoit en Donnatienne bezitten nog altijd de andere helft.”

Illegale motorcrossers

Bij Natuurmonumenten kreeg De Dooij plots collega’s. ,,Dat was nieuw voor me, vroeger werkte ik in mijn eentje in het bos en kwam soms maanden niemand tegen. Maar er is nu ook budget voor dure klussen zoals grond plaggen. Doordeweeks onderhield ik het bos, in het weekend lette ik als boa op illegale motorcrossers.” De Dooij werkt er nog wel zijn opvolger bij Natuurmonumenten in.

Met Wilton’s pensionering eindigt 125 jaar boswachterschap door de familie De Dooij op het landgoed. Ook gaat de dienstwoning in de verkoop. Bieden kan vanaf 413.000 euro, meldt Funda. ,,Een boswachter die op zijn werk woont, dat is uit de tijd. Natuurmonumenten verhuurde vroeger veel objecten, maar stoot nu bezit af vanwege het onderhoud. Ze verkopen alleen de stenen en verpachten de grond onder voorwaarden.”

Beetje mysterieus stuk bos

Volledig scherm Boswachter Wilton de Dooij bij de grafstenen van (vlnr) zijn vader, zijn opoe en zijn oom die van het dorpskerkhof van Ossendrecht naar landgoed De Groote Meer zijn overgebracht. De familie De Dooij leverde 125 jaar de boswachters voro het landgoed. © Pix4Profs/Tonny Presser Een lastig vaarwel. ,,Het is een bijzonder huis, onze zoons zijn er opgegroeid. Ook blijft het een beetje mysterieus stuk bos waar zelfs veel Ossendrechtenaren nooit geweest zijn. Sinds het oude dorpskerkhof werd geruimd, staan hier ook de grafstenen van ons pa, opoe en oom.”

Op 6 mei verkassen Wilton en Mariëtte naar het huis aan de Putseweg dat sinds 1970 van de familie is. ,,Ons ma is er blijven wonen tot ze in 2014 stierf.” De stilte van het landgoed gaat hij missen. ,,Hier zijn we alleen geluiden van vogels en kikkers gewend, niet van auto’s.”