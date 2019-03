Muziektalent uit Woensdrecht krijgt een kans op het podium

De show voor artiesten uit Putte en omgeving wordt op touw gezet door de non-profitorganisatie Frontier and Friends, samen met ouderenbond KBO Putte. ,,Ons doel is het promoten van talent uit de regio", vertelt Bob Mustang. ,,Vorig jaar deden we dat voor een uitverkocht huis in MFC Kloosterhof in Hoogerheide." Destijds sloot Mustang af met de uitroep 'Zeer zeker tot volgend jaar, mensen'.