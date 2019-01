Muziekleraar zet zich in voor Keona (12) en anderen met taaislijmziekte

HOOGERHEIDE - Muziekleraar Jack Rombouts trekt zich het lot aan van mensen met taaislijmziekte. Een van zijn leerlingen lijdt aan die ziekte. Rombouts houdt daarom zondag een muziekmiddag in café 't Pleintje in Hoogerheide.

Rombouts heeft zijn eigen muziekschool in Hoogerheide met veel jonge leerlingen. Een van die leerlingen is de 12-jarige Keona van Broekhoven uit Hoogerheide, die lijdt aan de taaislijmziekte. ,,Haar ouders zijn elk jaar veel geld kwijt aan medicijnen", weet Rombouts.

Hij is boos dat de ziektekostenverzekeraars de medicijnen maar voor een gedeelte vergoeden. ,,Ik wil met deze muziekmiddag geld inzamelen en aandacht vragen voor deze ziekte.''

Levenslustig meisje

Keona is een van de artiesten die deze middag optreedt. ,,Ik wil later een echte rockbitch worden'', vertelt Keona die al vijf jaar les heeft van Rombouts. Ze is een levenslustig meisje maar dat kan van het ene op het andere moment veranderen als ze een aanval van de taaislijmziekte krijgt. ,,Dan moet ik met spoed naar het ziekenhuis'', zegt ze.

Maar ze praat liever over de momenten dat ze zich goed voelt en ze zich kan uitleven op haar gitaar. ,,Dit is een kind met veel talent'', zegt Rombouts.

Best spannend

Zondagmiddag 27 januari staan er behalve Keona nog drie leerlingen van Rombouts op het podium waaronder de 11-jarige Daan Maas uit Ossendrecht. Daan zit twee jaar op gitaarles bij Jack en zondag is zijn eerste optreden. ,,Ik oefen de laatste weken extra veel want het is best spannend'', zegt hij.

De vier jonge muzikanten worden begeleid door de band Jacks Friends waarin Rombouts gitarist is. Hij is zeer te spreken over Ralph van den Bergh, uitbater van 't Pleintje. ,,Die bood spontaan aan om de kosten voor het licht en geluid op zich te nemen.'' In 't Pleintje staat dan een grote doos voor donaties van de bezoekers.

Wielerfans

De muziekmiddag begint om 15.30 uur en is tegelijk met de GP Adri van der Poel in Hoogerheide. ,,Hopelijk komen de wielerfans even langs en doen ze ook een flinke duit in het zakje.''