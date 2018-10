Muziekjournalist Jean-Paul Heck over levenslustige Aznavour: 'Het leek wel of ik tegenover een man van 50 zat'

Triest, maar niet heel erg verrassend, noemt Heck het overlijden van Aznavour. Om daar meteen aan toe te voegen: ,,Maar hij heeft een prachtig leven gehad, zo vol levensvreugde.'' Heck sprak Aznavour in zijn landhuis in de Provence. En waar de Nederlander dacht dat hij na een uur wel zachtjes richting deur gedirigeerd zou worden door Aznavours persoonlijk assistent Mo, vertrok hij uiteindelijk pas 's middags rond 16.00 uur. ,,Hij stond erop om me zijn olijfgaard te laten zien. We zijn met een golfkarretje drie kwartier lang over zijn landgoed gereden.''