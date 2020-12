Muziekhuis draait plaatjes voor horeca in gemeente Woensdrecht, op geheime plek

Inbraak bij bouwclubs De Leeglopers en Driekus in Bergen op Zoom: ‘We zijn alles kwijt’

12 december BERGEN OP ZOOM - ,,We kunnen niet meer bouwen. Alle gereedschap is gestolen, de schade loopt in de duizenden euro’s.” Voorzitter Gijs van Overveld van bouwclub De Leeglopers is ten einde raad. Voor de tweede keer in een jaar tijd is er ingebroken bij hun onderkomen en dat van buurman bc Driekus aan het Konterscherp in Bergen op Zoom.