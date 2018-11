Muziek in Woensdrechtse horeca mag een tandje harder

Hij was niet over één nacht ijs gegaan om het initiatief voor te bereiden. De Vos had de Juridische Hogeschool Avans Fontys in Tilburg de opdracht gegeven om een rapport te maken over de Woensdrechtse geluidsnormen voor de horeca. Landelijk gezien zijn de toegestane normen in Woensdrecht erg laag. Maar ook in de regio is Woensdrechtse de gemeente waar het minste decibels zij toegestaan, staat in het rapport. “Dit heeft tot gevolg dat de Woensdrechtse horeca steeds minder muziekactiviteiten organiseert voor de jongeren, en de jeugd hun vertier buiten de gemeente gaat zoeken", vertelde De Vos, donderdagavond in de opinieraadsvergadering Bestuur. "Jammer voor de jeugd en ook niet goed voor de horeca.”