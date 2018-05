'Muziek hard en lekker rossen' op twaalfde Bassrulers in Steenbergen

STEENBERGEN - Hardcore, hardstyle, zelfs een klein beetje terrorcore. Het Waterhoefke in Steenbergen was zaterdagavond het toneel voor de wat hardere elektronischemuziekstijlen. Bassrulers trok dit jaar 2200 bezoekers.

Wie bij binnenkomst midden op het terrein blijft staan, weet niet wat hem of haar overkomt. Overal komt gedreun vandaan. Van de bomvolle freestyletent komen de hits van Paul Elstak. Iets verder terug, aan de linkerkant, is buitenpodium VATO waar 'oldschool' basmuziek wordt gedraaid. Maar toch wel het meest overstemmende is de Beuk Bunker. Hier draaien ze de uptempo terrormuziek, wat als een mitrailleur aan dreunen uit de speakers wordt geschoten. Voor de relatief trage hardstyleliefhebbers net iets te veel van het goede, maar de terrorfans vinden het fantastisch en staan te springen en te dansen op de beats.

Verantwoordelijke voor die Beuk Bunker is Steenbergse plaatjesdraaier The Vizitor, in het dagelijks leven bekend als Paul Volkers. ,,Het is voor het eerst dat ik hier ben op Bassrulers en heb ook meteen mijn eigen area. Het gaat top, fantastisch! De bunker zat om half twee al helemaal vol. Wat we aan aankleding hebben gedaan? Nou ja, dat hoeft niet echt. Zolang het geluid maar hard kan en we lekker kunnen rossen! Zelf ga ik op het eind draaien, als afsluiter. Dan draai ik samen met mijn zoon, dan breken we alles af."

Volkers is niet het enige lokale talent die een eigen podium heeft gekregen, de Ossendrechtse Pat B (Patrick Burremans) kreeg de touwtjes van de Freestyletent in handen. ,,Hij is inmiddels landelijk bekend, maar bij de eerste editie van Bassrulers stond hij bij wijze van spreken nog de posters te plakken", zegt Erik Scherpenisse van 2K Music, organisatie van de twaalfde editie van Bassrulers. ,,Over de loop der jaren heeft hij ook best een eigen image gekregen, maar in zijn area's zie je dat nooit echt terugkomen. Dat wilden wij anders doen. Dat moet een groot feest zijn, met confetti, smileys, een gekke bende, daar staat Patrick voor."