Muziek en politiek komen samen op Steenbergs verkiezingsfestival

Er zijn optredens van zeven artiesten: BenD'1 (De Heen), Zero Friction (Steenbergen), Jeepster (Kruisland), dj JS (Welberg), Mathijs Pluijgers (Dinteloord), Marijn van Geel (Steenbergen) en Still Alive (Nieuw-Vossemeer). Tussen de optredens door zijn er politieke debatten. ,,Mini-debatten eigenlijk. Het is wel de bedoeling dat alles vlot verloopt'', zegt gemeentewoordvoerder John Nijssen. ,,De lijsttrekkers van alle partijen gaan in gesprek met het publiek. We richten ons daarbij echt op jongeren. We hebben een aantal stellingen bedacht, maar ze mogen ook zelf onderwerpen aandragen.'' Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het wel of niet toestaan van een coffeeshop in de gemeente of hoe jongeren hun toekomst zien.