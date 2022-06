MUZA-feesten in Dinteloord weer op oude vertrouwde plek

Hij is trots dat het feest ook dit jaar weer gratis toegankelijk is. ,,Dat willen we zo graag houden, want dat is laagdrempelig voor mensen met een kleine beurs en het draagt bij aan de saamhorigheid van het dorp.” Al is dat wel een uitdaging, nu alles duurder wordt. ,,Ook wij worden geconfronteerd met prijsstijgingen en personeelstekorten bij de toeleveranciers.”



Drie bestuursleden organiseren met een zeer klein groepje van drie vrijwilligers het festival. ,,Dat is weinig mankracht en een zorgpunt voor de toekomst", zegt Van Slobbe. ,,Gelukkig zijn de mensen met wie we werken heel trouw en fanatiek.”