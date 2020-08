Mustafa en Yasmine gaan zelfs midden in de zomervakantie met plezier naar school

BERGEN OP ZOOM - Terwijl alle middelbare scholen dicht zijn, draait er nog eentje op volle toeren: de internationale schakelklas van onderwijsinstelling Curio. Drie dagen in de week volgen daar 67 leerlingen de zomerschool. Een bijspijkerprogramma voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar die nieuw zijn in Nederland. Die lessen zijn keihard nodig. En niet alleen vanwege de lesuitval door corona eerder dit jaar.

Een groepje leerlingen knipt woordjes uit en plakt ze op een groot vel. Spelenderwijs leren ze de taal. De één is een jaar of zestien, de ander net twaalf. De verschillen in leeftijd zijn groot. Net zo groot als de afkomst. Van Syrië tot Bosnië, overal komen ze vandaan.

Samen leren

Bijna dertig nationaliteiten telt de schakelklas. Sommigen hebben nog nooit een schoolgebouw van binnen gezien. Zijn hun hele leven op de vlucht voor oorlog in eigen land.

De 12-jarige Mustafa Halilovic is een van de kinderen die tijdens deze snikhete dag het zomerschoolprogramma volgt. Een half jaar is hij nu in Nederland.

Zonder problemen vertelt hij dat zijn vader in de keuken van restaurant de Wallevis in Steenbergen werkt. En dat hij zijn vrienden in Bosnië enorm mist. Toch heeft hij het ook naar zijn zin in Nederland. Het leukste hier? ,,De Efteling en de kermis.”

Volledig scherm Mustafa Halilovic woont een half jaar in Nederland en spreekt al een aardig woordje Nederlands. © Timo van de Kasteele

Leerachterstand

Quote We proberen de leerachter­stan­den weg te werken die eerder dit jaar door lesuitval zijn ontstaan Rogier Raeijmaekers De kleine Mustafa doet de monden van verbazing openvallen. Zes maanden in Nederland en dan al een aardig woordje Nederlands spreken. Ook juf Linda van Veen is onder de indruk. ,,Die stroomt volgend jaar door naar de havo, geen enkele twijfel.” Het ventje is een van de uitzonderingen. Het merendeel van de leerlingen heeft grote leerachterstanden. Reden waarom de zomerschool in het leven is geroepen.



,,We zijn hier vorig jaar mee gestart”, legt onderwijsmanager Rogier Raeijmaekers uit. ,,Toen was het min of meer een vorm van dagbesteding in de vakantieperiode. Om sociaal isolement bij kinderen te voorkomen. We deden spelletjes en activiteiten. Nu proberen we ook de leerachterstanden weg te werken die eerder dit jaar door lesuitval zijn ontstaan.”

Het is een succes. Waar kinderen in het regulier onderwijs soms mokkend naar school gaan, staan de leerlingen van de internationale schakelklas te springen. Geheel vrijwillig volgen ze het zomerprogramma. ,,Het is gezellig hier”, zegt de 14-jarige Yasmine Hsaini uit Zevenbergen. ,,Nieuwe vriendinnen maken is thuis best lastig. Hier lukt dat wel.” Het meisje is vanuit Marokko naar Nederland gekomen en wil later advocaat of rechter worden. ,,Ik wil mensen helpen.”

Volledig scherm Yasmine Hsaini maakt in de internationale schakelklas voor het eerst vrienden. © Timo van de Kasteele

Vertrouwenspersoon

Veel van de kinderen hebben thuis niks, vertelt Raeijmaekers. ,,Ze zitten niet op een voetbalclub, hebben geen sociaal netwerk.” Tijdens de zomerschool is er volop aandacht voor ze. En leren ze niet alleen de taal, maar ook rekenen en is er ruimte voor sport en spel. De zeven leerkrachten krijgen daarbij ondersteuning van de stichting OpenDoor. Met Achraf Al Kholali als drijvende kracht.

Quote Je kunt je niet voorstel­len wat die kids hebben meegemaakt Achraf Al Kholali De dertiger is vertrouwenspersoon binnen het isk-onderwijs. ,,Je kunt kinderen wel onderwijs bieden. Maar eerst moet je zorgen dat ze goed in hun vel zitten. Dat school een plek wordt waar ze zich veilig voelen. Je kunt je niet voorstellen wat die kids hebben meegemaakt. Van martelingen tot dode mensen langs de kant van de weg. Ze hebben alles gezien. En dan vragen wij ineens of ze hier braaf in de klas komen zitten.”

Groot voordeel van Al Kholali is dat hij, net als veel leerlingen, Arabisch spreekt. Zodoende is hij letterlijk en figuurlijk de schakel tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en hulpinstanties. ,,Je ziet kinderen echt opleven. Weer even kind zijn.” Zoals de Syrische Mohammad Yousef (19). Een jongen die alleen naar Nederland is gevlucht om zijn familie een toekomst te geven. En nu op weg is naar een diploma en misschien wel een eigen kapsalon. Want dat is waar hij van droomt.

Volledig scherm Mohammad Yousef wil een eigen kapperszaak beginnen. Hij oefent alvast binnen de muren van de ISK. © Timo van de Kasteele

Brede glimlach

En die droom is min of meer al in vervulling gebracht door Raeijmaekers. ,,Mohammad kwam naar mij toe met het verhaal dat hij kinderen wilde gaan knippen op het station in Roosendaal. Toen zei ik: waarom daar? Weet je wat wij doen: wij richten een kapsalon voor jou in op school.” Nu knipt hij wekelijks zo'n acht tot tien leerlingen. Waarom? ,,Omdat ik graag andere mensen help”, aldus Yousef.

Als Al Kholali terugkijkt naar waar Yousef nu staat, ontstaat er een brede glimlach op zijn gezicht. ,,Die band die ik met deze jongen heb, is onbeschrijflijk. Je wil niet weten wat hij heeft meegemaakt. Zonder ouders is hij vanuit Syrië via Turkije naar Nederland gekomen. Soms dagen lopend. Bijzonder hoe positief hij in het leven staat, na al die tegenslagen.”