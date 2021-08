Museum Markiezenhof zoekt vrijwilligers: ‘Dat staat los van de forse bezuiniging op personeel’

BERGEN OP ZOOM - Het Markiezenhof zoekt vrijwilligers voor het museum. Dat heeft niets te maken met het ontslag van meerdere medewerkers in het stadspaleis bezweert directeur Cees Meijer. ,,Ook als al het personeel zou kunnen blijven, is er behoefte aan extra vrijwilligers.”

Feit is dat er fors bezuinigd wordt op het Markiezenhof omdat de gemeente Bergen op Zoom financieel in zwaar weer zit. De Bergse culturele sector moet 1,9 miljoen inleveren, op het museum wordt 900.000 euro bezuinigd. Van de 24 voltijdsbanen blijven er hooguit tien over. Welke functies er verdwijnen is nog steeds niet duidelijk.

Onzekere situatie voor personeel

,,Er is nog niemand vertrokken. In september gaat een projectleider aan de slag met de toekomst van het stadspaleis. Dan wordt er meer duidelijk over de invulling van het personeelsbestand", vertelt Meijer.

Quote Het museum draait als een tierelier. We worden overspoeld met bezoekers Cees Meijer, directeur Markiezenhof

Ondanks de onzekere situatie voor de medewerkers, draait het museum gewoon door. ,,Het loopt als een tierelier. We worden overspoeld met bezoekers. Het is ook echt museumweer”, stelt Meijer. Vrijwilligers zorgen er mede voor dat al die bezoekers een mooie dag beleven in het Markiezenhof.

,,We doen een oproep voor extra helpende handjes omdat we merken dat we vrijwilligers kwijtraken. Na een aantal jaar gaan mensen weer wat anders doen.”

Nieuwe tentoonstellingen

En er komen weer nieuwe tentoonstellingen aan. Op 10 september opent de expositie van Gotscha Lagidse, een wapensmid uit Georgië. In de schatkamers van Het Markiezenhof wordt een groot deel van zijn collectie harnassen en wapens getoond. ,,Er komt een hele delegatie uit Georgië op bezoek.”

Volgend jaar april staat de tentoonstelling Hoge Luchten op het programma. Het is, na Lage landen en Koele Wateren, de derde expositie die in samenwerking met het Rijksmuseum tot stand komt. ,,Het lijkt nog ver weg, maar vrijwilligers goed inwerken kost tijd", weet Meijer.

Quote Vrijwilli­gers inwerken kost tijd Cees Meijer, directeur Markiezenhof

Het Markiezenhof heeft nu over twintig tot dertig vrijwilligers waar ze een beroep op kunnen doen. ,,Vaak zijn ze maar een paar uur per week beschikbaar. Dus we kunnen echt nog enthousiaste mensen gebruiken.” Vooral voor de middagen en in de weekenden zo staat in de oproep van het museum op Facebook. Wie interesse heeft kan een mail sturen naar markiezenhof@bergenopzoom.nl