Museum Markiezenhof in Bergen op Zoom kan door met storytelling

BERGEN OP ZOOM - Stadspaleis Het Markiezenhof kan door op het pad van storytelling . De commotie over nepnieuws rond een ingemetseld boek ten spijt gelooft de overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad in het museumconcept van spannende verhalen vertellen.

Een motie van Lijst Linssen en Steunpunt Bergen op Zoom om storytelling in Het Markiezenhof op te schorten, werd donderdagavond afgeserveerd. Door de mislukte grap over het niet-bestaande boek kleeft er volgens Ton Linssen zo'n 'negatief imago' aan storytelling dat herbezinning noodzakelijk is.

Poepbroek

Maar de meeste partijen voelden daar niets voor. ,,Het concept als zodanig is positief. We moeten nu niet het kind met het badwater weggooien'', vond fractieleider Evert Weys van GBWP. Ook Louis van der Kallen (BSD) koesterde het kind. ,,Het zat alleen even met een poepbroek in bad. We moeten het op tijd verschonen en verzorgen. Dan kan het in liefde opgroeien.''