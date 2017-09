Muilkorf dreigt voor hond die in Huijbergen bejaarde man beet

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente, de hondeneigenaar en het slachtoffer dat zaterdag in zijn bovenarm gebeten werd. Dat wist de hond overigens voor elkaar te krijgen terwijl hij aangelijnd was. Een woordvoerster van de gemeente zegt dat het nog niet zeker is dat de muilkorfplicht daadwerkelijk opgelegd wordt.

Roedel

,,Het college vindt het erg belangrijk dat voorkomen wordt dat zoiets in de toekomst nog eens gebeurt. De eigenaar van de honden heeft een week de tijd gekregen om te reageren. Daarna valt het besluit over het al dan niet muilkorven definitief. Dat we de twee andere honden ook willen laten muilkorven heeft ermee te maken dat honden zich snel als een roedel gedragen en daarbij elkaars gedrag kopiëren.'' Aanvankelijk werd er gemeld dat de hond die afgelopen weekend toesloeg een Stafford was. Dit blijkt niet te kloppen want het was een jonge Cane Corso. De twee andere honden in het gezin zijn overigens wel Staffords. Volgens de woordvoerster van de gemeente is het overleg prima gelopen.

,,Zo hebben de partijen gesproken over een vergoeding voorstukgebeten kleding. Het is een vervelend incident maar alle partijen weten dat het ook niet meer of minder is geweest dan dat. De honden waar het hier om gaat blijken bijna nooit in Huijbergen op straat te komen. Normaal worden ze in de auto naar het bos gebracht om daar uitgelaten te worden. De eigenaar van de hond was niet zo blij met het plan voor het muilkorven want het is voor een dier geen pretje om zoiets te dragen. Maar hij heeft er wel begrip voor.''