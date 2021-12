MTB-toertocht Huijbergen toch nog afgelast: ‘Aangescherpte regels niet te handhaven’

Sluiproute naar oost-Dinteloord geeft overlast: ‘We zijn het helemaal zat’

DINTELOORD - Vreemd: de Molenweg is een smal weggetje voor bestemmingsverkeer, maar Google Maps geeft het aan als routeoptie om naar oost-Dinteloord te rijden. Want het is iets sneller dan via de Steenbergseweg. Bewoners zijn de overlast beu.

