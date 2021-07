Mountainbikevignet is niet om boa’s van te betalen: ‘Klinkklare onzin, het is voor onderhoud’

De nieuwe mtb-rou­tes zijn klaar, vanaf nu kun je 100 kilometer onverhard aan elkaar lussen

21 oktober OSSENDRECHT - Van Fort de Roovere in Halsteren tot de Leeuw van Vlaanderen net over de grens bij Zandvliet. Vanaf kun je bijna alle routes op de Brabantse Wal aan elkaar lussen. Samen met de route over het Grenspark Kalmthoutse Heide ontstaat één groot mountainbike-walhalla van dik 100 kilometer onverhard. En dat is niet alleen goed nieuws voor de bosfietser.