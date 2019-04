Mountainbiken op vuilstort: afzien op de ‘Col du Kragge’ met stijgingspercentages tot 20 procent

Tweede Wereldoorlog Oproep: Getuigenis­sen gezocht van de bevrijding in West-Bra­bant

10:49 WEST-BRABANT - Dit najaar is het 75 jaar geleden dat West-Brabant werd bevrijd door de geallieerden. In oktober trokken Canadese, Poolse, Britse en Amerikaanse troepen over de grens. In verschillende West-Brabantse plaatsen werd fel gevochten.