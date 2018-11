Motto straalt van veldteken 2019 af

Parallel­weg Bergen op Zoom wil veilige en rustige straat

6 november BERGEN OP ZOOM - Help ons. Die noodkreet slaakt de werkgroep 30, bewoners van de Parallelweg in Bergen op Zoom, om de verkeerssituatie in hun straat te verbeteren. Hun oproep staat in een brandbrief die naar gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders is gestuurd.