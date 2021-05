Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op A4 Bergen op Zoom, weg tijdelijk dicht

Het ongeluk vond plaats bij de op- en afrit van de A4 in Bergen op Zoom. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Een traumahelikopter is in de buurt geland, de gewonde motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dit gebeurde onder begeleiding van de arts die met de traumahelikopter aankwam.