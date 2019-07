Motorrijder hard onderuit op A4 bij Hoogerheide, file tussen Bergen op Zoom en Antwerpen

achtergrond Hoe moet het nu toch verder met het Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom?

20 juli BERGEN OP ZOOM - Na jaren tobben is eindelijk de huisvesting in orde en juist nu dreigt het doek te vallen voor het Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom. Het staat in de schijnwerpers sinds het bestuur begin juli aankondigde op te stappen. Per 1 januari. Omdat er niet te werken valt nu de gemeente de subsidie fors terugschroeft.