Motorbike Day bij café Die Twee: ‘Mooiweerrijders blijven vandaag thuis’

BERGEN OP ZOOM - Glimmende motoren. Rockabilly muziek. En bier. Dat zijn de ingrediënten voor Motorbike Day. Het jaarlijkse feestje bij café Die Twee in de Koepelstraat in Bergen op Zoom. ,,Zolang het café bestaat organiseren we het”, zegt Richard Stols.

Even is Stols bang dat het feestje in het water valt. ,,Met die buien in de ochtend dacht ik: dat wordt niks.” Hij zit er naast. Na de middag trekt de lucht open. Komt zelfs het zonnetje tevoorschijn en is het goed toeven voor de deur van café Die Twee. Het parkeerterrein is afgezet voor de motoren. Maar dat zijn er hooguit een stuk of vijftien.

,,Als er vandaag een evenement in Goes was, dacht ik ook wel twee keer na of ik wel zou gaan”, zegt Stols. ,,Mooiweerrijders blijven vandaag thuis.” Toch staan er een aantal fraaie exemplaren tussen. Van diverse merken. Zoals Harley Davidson, BMW en Triumph. Vanaf het terras houden de mannen op afstand een oogje in het zeil, terwijl ze bijpraten met een biertje in de hand.

Ratbikeday

De Motorbike Day bij café Die Twee is een begrip. Zolang het café bestaat, inmiddels 27 jaar, staat het evenement op de agenda. ,,We zijn gestart als ratbikeday”, zegt Stols. ,,Dat zijn motoren die met zo min mogelijk middelen rijden worden gehouden. Door aangescherpte regelgeving zie je die nauwelijks nog. Zodoende hebben we het evenement omgedoopt tot Motorbike Day.”

Marc van der Wegen is een van de vaste gasten. ,,Het is mijn stamcafé. Je ziet hier altijd een vaste club mensen. Ze komen uit heel de omgeving. Altijd reuze gezellig. Zeker met die muziek zo op de achtergrond.” Zo ervaart ook Arie Wagemaker het evenement. ,,Het café is eigenlijk gewoon een grote, hechte vriendenclub.”